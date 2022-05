Historisk gods på Sydfyn brænder for anden gang

Lørdag eftermiddag er en halmlade på Bjørnemose Gods i Svendborg brudt i brand.

Anmeldelsen tikkede ind 14.26, og siden har politi og beredskab været til stedet ved den gamle sædegård, der ikke står til at redde.

- Halmladen er overtændt, så der bliver lavet kontrolleret nedbrænding, siger indsatsleder ved Fyns Politi Peter Bisgaard til TV 2 Fyn.

Fyns Politi har haft en drone oppe for at konstatere, at brand og røg ikke er til fare eller gene for andre beboere.

- Godset er omgivet af marker, og vindretningen er rigtig, siger indsatslederen.