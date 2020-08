Hjælp politiet: Mand nægtede at bære mundbind - ved du, hvem han er?

Fyns Politi har søndag anholdt en mand, man ikke ved, hvem er.

- Vi bliver kaldt ud, fordi han nægtede at tage mundbind på i toget på Svendborgbanen, og så nægtede han også at fortælle politiet, hvem han var, fortæller vagtchef ved Fyns Politi Peter Vestergaard.

Lige før middag blev den cirka 30-årige mand anholdt på Svendborg Station.

Peter Vestergaard understreger, at manden hverken blev anholdt eller fik en bøde, fordi han ikke var iført mundbindet.

- Normalvis bliver man ikke anholdt, og man får ikke en bøde for ikke at have mundbind på, men for ikke at efterkomme det, som konduktører og andre, der arbejder med transport, instruerer om, forklarer vagtchefen.

Muligvis fra Fredericia

Manden blev taget med til politigården i Odense, hvor han vil sidde, indtil politiet finder ud af, hvem han er.

- Jeg håber inden for en overskuelig fremtid at finde ud af, hvem han er, siger Peter Vestergaard.

Indtil nu har manden dog ikke selv været ret behjælpelig.

- Han siger, han kommer fra Fredericia, men der bor ingen på adressen, han opgiver. Det hele bliver noget vrøvlet, siger Peter Vestergaard.

Derfor vil politiet gerne høre fra folk, der muligvis kender manden, der har halvlangt mørkeblond hår og langt tveskæg.

Manden er den anden person på Fyn, der får en bøde for ikke at iføre sig mundbind, når han bliver bedt om det. Tidligt søndag morgen var det en 24-årig mand fra Vejle, der nægtede at bære mundbind på Odense Banegård.