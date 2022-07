Hjalmer til Landsstævnet: - Jeg ville ønske, at jeg selv var god til sport

Hjalmer vader i succes for tiden og spiller sommeren igennem i alt 25 koncerter over hele landet. Mange steder har sangeren modtaget forrygende anmeldelser. Torsdag var han i Svendborg, hvor han spillede for et feststemt publikum.

- Hver gang jeg sætter mine fødder på Fyn, føler jeg mig hjemme. Jeg er vokset op i Odense, men elsker også den smukke by Svendborg, som jeg har store følelser for, siger Hjalmer.



For to uger siden udgav Hjalmer sit nye album “Alt blir bedre”, der blandt andet handler om hans tab af sin far.

- Vi går alle ting igennem, som er svært. I sådanne situationer er det vigtigt at bibeholde håbet, selvom det kan være svært, og det er budskabet på vores nye album, der også er grønt som håbets farve, forklarer den fynske sanger.

- Det er skræmmende at udgive nyt materiale. Det er jo lidt som at sætte et barn i verden. Men responsen har været overvældende, og jeg føler mig badet i samvær og kærlighed for tiden.

En stor aften i mit liv

For en uge siden spillede Hjalmer på Tinderbox, hvor han blev tiljublet og fik flotte anmeldelser for sin koncert.

- Vi modtager så meget kærlighed på vores sommertour, men på Tinderbox var ligesom om, at vi fik fem procent ekstra kærlighed. Det var en stor aften i mit liv, og der var en fantastisk energi, masser af mennesker, og det er altid stort at spille i sin barndomby, siger Hjalmer.

Og klokken 23 torsdag aften trådte Hjalmer op på scenen foran de mange sportsglade deltagere på Landstævnet i byen han kalder for “sommerparadiset”.

- Bortset fra cykelsport har jeg ikke rigtigt noget forhold til sport. Men jeg har stor respekt for alle dem, der har dygtige til sport, og jeg ville ønske, at jeg selv var god til det, lyder det fra sangeren.