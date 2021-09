Hjalte fandt ny art i Danmark - Et fund af den kaliber giver rettigheder til at blære sig for evigt

Han var egentlig bare ude at gå en tur med sin mor i Rødme Svinehaver nær Svendborg, da biologen Hjalte Kjærby gjorde et fund, der giver ham evig anerkendelse i de rette kredse.

- Det er et øjeblik, man aldrig kan være helt forberedt på. Så der kommer en kæmpe panik over én. Jeg skal have billeder, jeg skal have den fanget, jeg skal kunne bevise, at jeg har fundet den her, fortæller Hjalte Kjærby.