Hjertestarterdag markeret med træning

I dag er det internationale hjertestarterdag.

Det har 11 fynske foreninger og virksomheder markeret med træning i førstehjælp.

Hos Naturama i Svendborg kunne nysgerrige i alle aldersgrupper i dag lære mere om hjertelungeredning.

- Vi har førstehjælpsdukker med i alle størrelser, så alle kan prøve, det fortæller Dennis Kræmmer Hansen, der er paramediciner og indehaver af dukanhjælpe.dk.

Og selvom Naturama har masser af besøgende i denne uge, så er de glade for at have en ekstra aktivitet på programmet.

- Man ved jo aldrig, hvornår uheldet er ude, siger kommunikationsleder hos Naturama, Mads Dirckinck-Holmfeld.