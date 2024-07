Høj bølgegang i 100 år: Legendarisk veteranfærge holder jubilæum

Det er de færreste, der kan fejre en 100-års fødselsdag.

Men onsdag 24. juli kan den legendariske færge M/S Helge bryste sig af at have rundet den milepæl.

Siden 1924 har veteranfærgen sejlet Svendborgsund tyndt og beriget tusindvis af turister og lokale med naturskønne oplevelser og omgivelser i det Sydfynske øhav, hvor den sejler forbi Tåsinge, Thurø og ud under Svendborgsundbroen.

- Der er mange følelser i det, og flere end man lige går og tror. Alle os, der kommer fra egnen, har jo set Helge sejle rundt, siden vi var børn, siger John Arly Henriksen (S), formand for Erhvervs- og Turismeudvalget i Svendborg Kommune.

For selvom Helge, som den i daglig tale bliver kaldt, blot er en færge med en del år på bagen, så har den meget mere værdi, end folk går og tror, mener formanden.

- Helge er for Svendborg, hvad Hjejlen er for Silkeborg. Den er vores lille guldfugl. Den er jo en del af os sydfynboers DNA. Den formår at forbinde og skabe en relation mellem Svendborg og øerne omkring.

Et ægte fynsk ikon

M/S Helge blev bygget på Ring-Andersens Skibsværft i Svendborg i 1924. Den blev benyttet af Sydfynsk Dampskibsselskab A/S, hvor den indtil 1954 sejlede hele året rundt, men på grund af et underskud måtte indstille sejladsen i vintermånederne. Siden 1980’erne har den udelukkende sejlet med turister, og i 2005 har veteranfærgen været ejet af Svendborg Kommune.