Hundredvis af patienter i klemme: Lægefusk kan give en hel by lægemangel

Regionen har ansvaret

Hos Region Syddanmark understreger afdelingschef for praksisområdet, Frank Ingemann Jensen, at problemet kun opstår i det tilfælde, at Jette Aaen og Ole Bjørn Rasmussen ikke lykkes med at sælge deres ydernummer til en ny læge.

- Det er regionen, der har ansvaret for, at alle mennesker i Region Syddanmark er tilmeldt en læge. Hvis en læge stopper, så har vi flere metoder, så vi kan sikre, at nogle nye kommer til at tage over. I langt de fleste tilfælde lykkes det at få solgt sin praksis, forklarer Frank Ingemann Jensen

Hvis det ikke lykkes at sælge ydernummeret videre, har regionen flere muligheder for at undgå den værst tænkelige situation; at hundredvis af patienter står uden læge. Det første er at overtale nogle af de andre klinikker til at tage flere patienter ind, end der kræves af dem.

En lægeklinik kan afvise at optage flere patienter, hvis man har 1.600 patienter tilknyttet, så det afhænger af, om klinikkerne er villige til at tage flere ind.

- Hvis det ikke lykkes at få solgt, så spørger vi lægerne i området, om de har mulighed for at overtage ydernummeret og patienter. Hvis det ikke lykkes, så har vi også mulighed for at skaffe nogle nye læger til området. Det kan være ved at spørge de eksisterende læger, om de har lyst til at udvide med en ekstra læge. Hvis det heller ikke lykkes, så har regionen mulighed for at oprette et midlertidigt lægetilbud, så vi sikrer, at alle kan være tilmeldt en læge, fortæller Frank Ingemann Jensen.