Hvad siger du? Tusindvis af fynboer har dårlig hørelse uden at vide det

Hva’? Undskyld, hvad? Hvad sir’ du?

Siger du ofte det, så er du ikke alene.

Ifølge Høreforeningen har mindst 800.000 danskere problemer med hørelsen. Det svarer til hver sjette dansker, og statistisk set er det næsten 65.000 fynboer over 18 år. Og mange af dem gør ikke noget ved det.

En af dem, som oplevede et høretab er Torben Sylvest Larsen fra Svindinge på Fyn.

- Man siger bare "hvad" for mange gange og hører ikke det hele, når man sidder i selskaber. Og det er irriterende på den lange bane, siger han til TV 2/Fyn.

Livskvaliteten påvirkes

Ubehandlede høretab giver ifølge Høreforeningen risiko for irritation og frustationer, så man trækker sig fra sit sociale liv. Det kan medføre ensomhed, isolation og nedsat livskvalitet.

Det er noget Torben Sylvest Larsen kan nikke genkendende til. Han har fået høreapparat, og det kan han mærke.

- Jeg kan jo skrue ned for fjernsynet, så andre kan være i stuen. Og så kan jeg skrue op for høreapparatet, så de andre ikke kan høre fjernsynet, siger Torben Sylvest Larsen.

Og også i livsglæden har det nye hjælpemiddel haft en positiv indvirkning.

- Den er rimelig stor. Man følger bedre med, og især i selskaber kan man høre betydelig mere, siger han.

I Audika Hørecenter i Svendborg oplever de også, at livsglæden hos borgerne hænger sammen med hørelsen.

- Nogle kan mærke, at der er et problem. De kan ikke helt være med i de samtaler, som de har kunne før. Og når børnebørnene er på besøg, så har de svært ved at høre dem. Det er noget af det, som påvirker dem meget, siger Michelle Dyja.

Tabubelagt emne

Mange af de borgere, der har dårlig hørelse, gør først noget ved problemet, når familien presser på.

- I værste tilfælde begynder de at trække sig fra situationer med flere mennesker. Nogle gange har vi haft pårørende med, hvor børnene siger "far, du er ikke helt den samme, som du var en engang. Du deltager ikke lige så aktivt som tidligere", fortæller hørespecialist ved Audika Hørecenter i Svendborg Michelle Dyja.

Men der er måske en grund til, at lysten til at tage en høretest mangler.

- Det er blevet bedre, men det er stadig lidt tabubelagt. Mange føler, at de får et stempel, hvis de skal til at have et høreapparat. Mange føler, at det er et tegn på, at de er ved at være gamle, siger Michelle Dyja.

Men hos Torben Sylvester Larsen er fordelene større end ulemperne.

- Jeg hører den (telefonen, red.) hele tiden. Den kan være på lydløs, og så ringer den stadigvæk i et selskab. Og er det en, jeg vil snakke med, så kan jeg gå ud at tage den, siger han.

World Hearing Day Tirsdag den 3. marts er det International Høredag. Dagen sætter fokus på svigtende hørelse og høretab. WHO beslutter hvert år temaet for mærkedagen. I år er budskabet, at høretabet ikke må begrænse dig.

Audika Hørecenter i Svendborg markerer dagen ved at invitere borgerne ind til en gratis høretest.