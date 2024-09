Hvornår kan dømt svindellæge være ude af fængsel igen?

Ifølge Kriminalforsorgen, som står for fængslerne i Danmark, afhænger afsoningen af den enkelte kriminelles karaktér og dom.

- Placering af indsatte sker altid ud fra en konkret og individuel vurdering, hvor sikkerhed for indsatte, medindsatte og ansatte er afgørende. I vurderingen lægges der blandt andet vægt på afstanden til den dømtes hjemsted, dommens længde, kriminalitetens art og omfang samt individuelle behov. Domme på fem år eller mere vil typisk blive afsonet i lukkede fængsler, mens domme under fem år som udgangspunkt afsones i åbent regi.

Når der er tale om åbent regi, er der tale om et åbent fængsel.

Ifølge Kriminalforsorgens hjemmeside betyder det, at den indsatte i princippet kan arbejde eller tage uddannelse uden for fængslet. Det åbner i princippet for muligheden for, at Jette Aaen kan arbejde som læge i en vis udstrækning under sin afsoning - såfremt hun altså placeres i et åbent fængsel med den mulighed.

Der er dog klare grænser for ens handlefrihed, lyder det.

Frihed på prøve

Hvad der konkret vil være gældende i Svendborg-lægens afsoning vides ikke da Kriminalforsorgen ikke vil gå i detaljer med enkelte personers sager.

Hvad angår mulighed for prøveløsladelse peger Kriminalforsorgen på, at det er muligt, når størstedelen af ens straf er udstået.