I dag kan læge få tre års fængsel - sådan narrede hun systemet

Klar til dom

Tirsdag afsiger retten i Svendborg dom i Jette Aaen-sagen.

Mens senioranklager Karina Winther Juhlin mener, at tre års fængsel er passende, plæderede Jette Aaens forsvarer Annette Petersen for to års betinget fængsel eventuelt med en kombinationsdom, der kan indeholde samfundstjeneste.

Anklagemyndigheden mente ved retsmødet tirsdag, at sagen fra Svendborg straffemæssigt kan sammenlignes med en sag fra 2021, hvor en overlæge blev idømt tre års fængsel for snyd med blodprøver på to hospitaler i hovedstaden ved at have fiflet med blodprøve-kontrakter og sendt 3,7 millioner kroner til et schweizisk selskab.

Forsvarer Annette Petersen mener, at dommen bør være mildere, da Jette Aaen ikke tidligere er straffet, at staten og regionen får pengene retur ved at have udlæg i parrets boliger, og at hendes klient har indrømmet sine gerninger.

Forsvareren mener også, at hendes klients alder og tre års efterforskning bør gøre en dom betinget eventuelt med samfundstjeneste.

Jette Aaen arbejder stadig som læge, nu dog i Alles Lægehus i Faaborg.