Ian fik tredje stik hos egen læge: - Det gik meget hurtigere

Anja Esmark tror særligt, at det bliver dem med børn, der kommer til at benytte sig af tilbuddet.

- Jeg tror, det er den gruppe, det kommer til at betyde mest for. Der er også flere børnefamilier, der har tilkendegivet, at det har gjort det nemmere for dem at vælge at få deres børn vaccineret. Det er mere trygt at komme herned, siger hun.

Lægen håber da også, at den nye mulighed gør, at flere generelt vælger at blive vaccineret.

Ikke alle lægehuse er tilmeldt

Aftalen blev indgået mellem regionerne og Praktiserende Lægers Organisation (PLO), og i alt 89 fynske lægehuse tilbyder nu at give deres patienter vaccinen.