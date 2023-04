Ikonisk veteranskib ændrer rute

Men selvom Dorthe Rasmussen og Marianne Carlsen tilbringer en stor del af deres somre på det gamle træskib, så er passagertallene til rutesejladsen dalende. Og i den kommende sæson må træskibet endda droppe at anløbe Valdemar Slot, som nu er lukket for besøgende og ellers altid har trukket mange passagerer til.

- Vi er også nødt til at tænke lidt i økonomi. Og det er også at der skal passagerer med ombord. Den skal ikke sejle tom ud til Valdemar Slot, det kan vi ikke leve med som politikere, siger John Arly Henriksen (S), formand for kommunens Erhverv- og Turismeudvalg.

Derfor har Svendborg Kommune fremskredne planer om at lave en helt ny rute.

- I gamle dage, der var den gamle rute jo sådan her: Christiansminde - Vindebyøre - Troense og så rundt til Valdemar Slot.

- Det skipper vi, og i stedet tager ud og vender i Svendborg Vest, og det spændende kunne være om den får en anløbsbro i det her område, det ser vi meget gerne.

- Der sker meget i Svendborg Vest. Og Sydfyn er jo fantastisk og Svendborg Sund er et dejligt farvand. Så kunne vi godt tænke os at gå under broen for at skabe den oplevelse for vores gæster, siger John Arly Henriksen.