Indvielse af Synergien: Unge har fået 3.500 m2 til at boltre sig på

Her kan de unge mellem 15 og 25 år nu kombinere fritid og foreningsliv og udforske snitfladerne mellem fitness, teater og parkour - for bare at nævne nogle af de muligheder, som nu gives under et og samme tag.

Synergien hedder det nye tiltag, og projektet løber op i omegnen af 40 millioner kroner, og er støttet af Fonden for Fynske Bank med en million kroner.

Gav 100.000 kroner videre

Dertil er der kommet 100.000 kroner fra den tidligere formand i Svendborg forenede Fodboldklubber. De mange penge modtog Morten Frederiksen som et legat af Fonden for Fynske Bank, men valgte at give pengene videre til Svendborgs ungdom.

Han giver pengene videre, fordi han vil støtte Synergiens mission om, at fastholde de unge i foreningslivet.

- Jeg synes det er en super god sag at kæmpe for. Og jeg tror, at hvis Sydfyn skal nå de målsætninger, som vi gerne vil for vores idræts- og kulturliv, så skal vi arbejde sammen, siger Morten Frederiksen.