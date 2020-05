Ingen patienter: Svendborg sætter corona-afsnit på pause

På Svendborg Sygehus har alt åndet ro og fred de sidste par dage.

Tallene for coronaindlæggelser er nemlig de sidste par uger hver dag faldet, og der er derfor ikke flere patienter indlagt på Svendborg Sygehus.

For at udnytte ressourcerne bedst muligt har man derfor valgt fredag at sætte corona-afsnittet på pause.

- Vi er i en situation lige nu, hvor alt er fredeligt. Der er lige nu fem patienter indlagt med coronavirus, og derfor er det et spørgsmål om at bruge ressourcerne ordentligt, siger direktør på OUH Michael Dall til TV 2/Fyn.

Overføres til Odense

Michael Dall fortæller dog, at pausen ikke betyder, at corona-afsnittet bliver afviklet. Hvis smittetrykket stiger igen, så vil Svendborg Sygehus i løbet af få timer kunne opskalere indsatsen igen, og fortsat kunne have corona-patienter indlagt.

For nu vil patienter, med behov for en længere indlæggelse, blive overført til Odense.

- Hvis en patient er rigtig dårlig, så kommer patienten selvfølgelig på vores intensivafdeling. Men ellers vil patienter med coronavirus blive overflyttet til Odense, siger Michael Dall og fortsætter:

- Det er præcis det samme serviceniveau som før, vi udnytter bare vores ressourcer bedst muligt.

Mulighed for at afvikle pukle

Med corona-afsnittet på pause frigives dermed noget personale, som kan varetage andre opgaver i stedet.

Der er nu eksempelvis mulighed for at indhente lidt af de aflyste aftaler med andre patienter, som hidtil har været flyttet af hensyn til coronavirus.

- Det gør hverdagen på sygehuset en smule mere normal, og vi får tid til at afvikle nogle af de pukler, som har oparbejdet sig under coronaudbruddet, siger Michael Dall og tilføjer:

- Hvis vores personale på corona-afsnittet hver dag skulle møde ind uden at have noget at lave, så ville det i sidste ende betyde, at andre patienter på venteliste til forskellige operationer og lignende skal vente endnu længere.