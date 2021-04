Ingrediens fra hvaltarm: Kongelig parfume genopstået

Man mener også at være tæt på stort set at have genskabt de to herres yndlingsdufte.

Selvom folkene fra kosmetikfirmaet skulle kigge dybt i ingredienskrukkerne.

Kunstig ingrediens fra tarm

Direktør for Naturama og Fjord og Bælt, Mette Thybo, kan eksempelvis afsløre en af de helt særlige ting, man brugte i de royale dufte.

- For eksempel var en af ingredienserne fra en kaskelothvals tarm, siger hun.



- Ambra, som er sådan en klump på op til 400 kilo, der findes i kaskelothvalernes tarme, brugte man til parfume.

I dag laver man dog Ambra kunstigt, og det er også den udgave, Helle Petersen har brugt til de to parfumer.