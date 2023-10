Internationalt cykelløb kommer til Sydfyn

Det er ikke Tour de France, Giro de Italia eller Vuelta Espana, der ligger vejen forbi de sydfynske alper, men der er alligevel noget schwung over dagens nyhed om, at cykelløbet UCI Gran Fondo lægger vejen forbi Svendborg og Sydfyn.

Løbet er - ud over at være en stor Gran Fondo VM-fest - også et kvalifikationsløb til UCI Gran Fondo World Championships - VM for amatører, der afvikles i Aalborg i 2024. Der afvikles to løb – enkeltstart og linjeløb, og alle fra nybegyndere, tidligere eliteryttere, nuværende licensryttere og supermotionister kan tilmelde sig.



- Det klinger af folkefest og gode oplevelser for både motionister, eliteryttere og tilskuere, lyder det fra Lars Lundov, direktør i Sport Event Denmark, som er en af arrangører bag løbet.

- Jeg er sikker på, at vi får nogle festlige dage med høj puls og intensitet på de smukke, sydfynske strækninger, supplerer borgmester i Svendborg Kommune, Bo Hansen.