Jan har været socialdemokrat i 40 år – nu presser Syrien-sagen ham helt ud til grænsen

En lort i stuen

For socialdemokraternes politiske ordfører, Jesper Petersen, kommer kritikken ikke som en overraskelse.

- Vi er et stort parti, og det overrasker mig ikke, at der er mange forskellige holdninger til det. Det er også nogle beslutninger, som har stor betydning for nogle mennesker, og derfor er det ikke så mærkeligt, at der er følelser på spil, og at der er stor opmærksomhed omkring de her sager, siger han.