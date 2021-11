Jan Pytlick er fyret som træner

Det oplyser klubben i en pressemeddelelse.

I stedet overtager Klavs Bruun Jørgensen øjeblikkeligt. Han skulle have været træner fra sommer.

Sønderjyske påpeger, at Pytlick nåede at have en stor andel i sidste sæsons femteplads, men i denne sæson ligger holdet placeret på en skuffende tiendeplads.

- Desværre er det ikke lykkes at følge op på de gode resultater og den gode udvikling i denne sæson, hvor vi har været et stykke fra det niveau, hvor Sønderjyske skal være, siger sportsdirektør Simon Hajdu Lindhardt.

- Der er lavet nogle fine resultater undervejs, men der har også været alt for mange skuffelser, og vi har tabt point til hold, hvor vi godt kan have en forventning om, at Sønderjyske skal vinde.