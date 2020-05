Jeg troede, det var en drøm! Nu kan kæresteparret Ida og Kim igen se hinanden

På mandag klokken 15.20 træder svenske Kim Andersson for første gang i mere end tre måneder ud af et intercitytog på Nyborg Station.

Det bliver næsten lige som dengang, vi skulle møde hinanden for første gang, fordi vi har været væk fra hinanden så længe Ida Thomsen, Kirkeby

På perronen vil Kims ’megaspændte’ danske kæreste, 20-årige Ida Thomsen fra Kirkeby på Sydfyn, stå for at tage imod sin kæreste, som hun ikke har set siden tredje marts i år.

- Det bliver næsten lige som dengang, vi skulle møde hinanden for første gang, fordi vi har været væk fra hinanden så længe, siger Ida Thomsen om den længe ventede genforening.

FAKTA Yderligere genåbning Listen over anerkendelsesværdige formål med at rejse ind i landet udvides gældende fra 25 maj. Udvidelses vil gælde for personer med fast ophold i de nordiske lande og Tyskand, der kan indrejse for en række formål, herunder sommerhusejere, kærester, forlovede, bedsteforældre mv. Herudover åbnes der for en ’sundhedsmæssigt forsvarlig genoptagelse’ af erhvervsrejser til og fra Danmark. Læs mere om den udvidede genåbning af anden fase på politiets hjemmeside her. Se mere

Da Danmark lukkede grænserne den 14. marts i år, lukkede også kæresteparrets mulighed for at besøge hinanden, som de ellers har gjort flere gange om måneden de seneste år.

Derfor skrev Ida Thomsen til TV 2/Fyn i april for at finde et svar på hendes spørgsmål. Kunne et besøg fra hendes svenske kæreste mon gå under et anderkendelsesværdigt formål?, spurgte hun.

Grænsen åbnes for udvalgte grupper

Dengang var svaret til det unge kærestepar, at de måtte bevæbne sig med tålmodighed. Men onsdag i denne uge blev Folketingets partier enige om en udvidet genåbning af fase to.

Ifølge aftalen må personer med fast ophold i de nordiske lande og Tyskland fra mandag den 25. maj igen rejse ind i landet, hvis de ejer et sommerhus, eller har en kæreste, forlovet eller bedsteforældre i landet.

- Min mor kom ind og vækkede mig torsdag morgen for at fortælle mig nyheden. Der var jeg kun halvt vågen, så jeg troede først, at det var en drøm. Da jeg vågnede og fandt ud af, at det var rigtigt nok, blev jeg så glad. Kim rystede helt, da vi snakkede sammen, fortæller Ida Thomsen.

Jeg har tit tænkt over, at det må have været hårdt for dem, der måtte skrive breve før i tiden. Der er slet ikke den samme følelse af at være tæt på hinanden som nu Ida Thomsen, Kirkeby

Vi savner hinanden, men...

Ida Thomsen og Kim Andersson mødte hinanden igennem online-rollespillet World of Warcraft i 2018. Ikke længe efter besøgte den svenske gymnasieelev Ida Thomsen på Sydfyn, og de blev kærester.

- Vi havde slet ikke mødt hinanden, hvis det ikke havde været for internettet, og det er nu vores redning under coronakrisen. Jeg har tit tænkt over, at det må have været hårdt for dem, der måtte skrive breve før i tiden. Der er slet ikke den samme følelse af at være tæt på hinanden som nu, siger Ida Thomsen.

Læs også Adskilt af grænsen: Ida og kæresten er fanget i hver deres land

Om en måned bliver de begge studenter. Når de har fejret studenterhuerne og sommeren er forbi, skal det dansk-svenske par flytte sammen i Odense.

- Det er rart at blive bekræftet i, at man godt kan være væk fra hinanden, inden vi skal bruge resten af livet sammen, siger Ida Thomsen.

- Selvfølgelig savner jeg at kramme ham og holde hans hånd, men nu ved vi også, at vores forhold ikke kun er kropsligt, men at personligheden er nok.

Nervøse forældre i Sverige

Selvom hverken Kim Andersson eller Ida Thomsen tøvede med at bestille togbilletter fra Skåne til Nyborg, da nyheden om den delvis genåbnede grænse kom, er de svenske forældre ifølge Ida Thomsen en smule nervøse.

Læs også Lægens svar: Det vil fynboerne vide om corona

- Vi aftalte nærmest med det samme, at vi skulle ses på mandag, men hans forældre er mere nervøse og lidt skeptiske. Så nu dobbelttjekker vi alt og forsøger at finde ud af, hvordan det fungerer ved grænsen. Jeg føler, at det er mere sikkert i Danmark, siger hun.

Ifølge TV 2/Fyns oplysninger arbejder myndighederne lige nu på retningslinjerne for den delvist genåbnede grænse. De kan findes på politiets hjemmeside inden mandag morgen.

Historien om Ida Thomsen og Kim Anderssons grænseløse kærlighed blev til, fordi Ida sendte et spørgsmål til TV 2/Fyn. Har du også noget, du undrer dig over i forhold til corona? Så skriv til TV 2/Fyns journalister via formularen, som også findes på denne side.