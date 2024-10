Jens har knoklet for den i seks år: "Danmarks smukkeste cykelsti" er billigere end én kilometer motorvej

Cykelgevinst for samfundet

Målinger fra Vejdirektoratet viser, at cykelstien ved Hvidkilde Gods allerede er blevet et hit blandt cyklister. Den bliver i hvert fald brugt mere, end man først havde regnet med, og det kan vise sig at give et afkast i statskassen om nogle år.

Beregninger udarbejdet af Det Nationale Videnscenter for Cykelfremme viser, at samfundet tjener lidt over otte kroner , hver gang man cykler én kilometer i stedet for at tage bilen.

- Når man er fysisk aktiv, bliver man sundere og kan derved spare sundhedsvæsenet penge, fordi man har mindre brug for lægehjælp og medicinsk behandling, forklarer Jens Troelsen, professor og forskningsleder for forskningsenheden Active Living på Syddansk Universitet.