Jesper er dyrenes ven: - Det er da lidt hyggeligt

Du har sikkert hørt om filmen "Hestehviskeren". Eller komedien om doktoren Dolittle, hvor en dyrlæge påstår han kan tale med dyr.

Og så er der Jesper Stig Andersen fra Svendborg, der har et ret usædvanligt forhold til mågen Egon, kragen Søren, solsorten Bonnie og delfinen Delle.

Jesper Stig Andersen er ven med dyrene. Både solsorten Bonnie og kragen Søren besøger nemlig ofte Jesper Stig Andersen i hans have.

Kragen Søren er stadig en unge og blev fundet for et par uger siden på en nærliggende parkeringsplads, hvor Jesper Stig Andersen så, at den var lettere forkommen. Derfor fik han den med ind i sin have, hvor den for tiden sover i en trailer og ellers går rundt og hygger sig.