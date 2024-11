Jesper hyldes for sin helt særlige dyrevenlige have

Der var mange grunde til, at det netop var Jesper Friis Burgaard fra Svenborg, der i dag vandt årets dyrevelfærdspris, fortæller formand for Dyrenes Dag Komite Karen Sørensen.

- Han har et hjerte af guld, han er fantastisk med dyr, uanset om de er store eller små. Og i sin fritid har han lavet sin have om til en sommerfugle park. Han har gjort et fantastisk arbejde.

Dyrevelfærdsprisen er blevet uddelt af Dyrenes Dag Komite hvert år siden 2003 og er gået til personer, som har gjort et stykke dyreværnsarbejde. Prisen er førhen gået også gået til Fyens Politi.

