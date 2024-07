Jesper reddede kragefuglen Ravn fra "dødsfælde" i byen: - Den er hårdt påvirket

Den store redningsaktion

Trods flere forsøg på redningsaktioner udefra, var det ikke til at få fat i fuglen.

32 timer efter Jesper Stig Andersen første gang hørte kragefuglen Ravn i ventilationsanlægget, lykkedes det at få adgang til loftet og redde fuglen.

- Efter den kom ud, ville den slet ikke forlade mig. Den var simpelthen så bange og sov på mig hele natten, siger Jesper Stig Andersen og tilføjer:

- Den er stadig hårdt påvirket af det psykisk.

Jesper Stig Andersen fortæller også, at han kunne se flere døde fugle på loftet.

Ifølge ham er de døde fugle han så på loftet et bevis på, at ventilationsanlægget er en dødsfælde for fugle.

Den lykkelige slutning

Jesper Stig Andersen oplevede ikke, at Odd Fellow Ordenen var villige til at samarbejde. I hvert fald ikke i starten.

TV 2 Fyn har talt med logens overmester Bjarne Hansen, men han ønsker ikke at stille op til interview og svare på spørgsmål.

- Ventilationsfirmaet Risbjerg er mandag morgen bedt om at sætte net foran ventilationsåbningerne på ejendommes tag, således at lignende situationer ikke opstår i fremtiden, skriver Bjarne Hansen i et skrifteligt svar til TV 2 Fyn.

Desuden skriver han, at de ikke har yderligere kommentarer til sagen.

Nettet vækker begejstring hos Jesper Stig Andersen.

- Alle Ravns pinsler har ikke været forgæves, fordi nu er der faktisk kommet net på. Det vil sige, at den kommer til at redde en masse fugleliv, siger han og tilføjer:

- Jeg siger mange tak til logen for at gøre det. Så skal jeg ikke frygte at høre flere fugle kradse og kæmpe for deres liv.