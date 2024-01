Jonas sparer kassen på at køre elbil - og er ikke den eneste

En ny undersøgelse lavet af FDM viser, at du kan få for 100.000 kroner mere el- end fossilbil, når alle udgifterne ved at køre og eje bilen gøres op. Det skriver TV 2. Blandt andet sparer Jonas Reinholdt Albjerg fra Svendborg over 15.000 kroner om året, efter han har skiftet fra benzinbil til elbil.



- Jeg pendler til København, og økonomien i driften er rigtig god. Før havde jeg en regning på minimum 3.000 kroner om måneden i benzin - og oftest mere. I dag er jeg langt under, og regningen ligger på 1200 kroner maks, siger Jonas Reinholdt Albjerg, der er skattekonsulent i Svendborg.

Og det har altså fået flere bilister på Fyn til at skifte til elbil, netop for at spare penge. Se i tabellen herunder, hvor på Fyn der er flest elbiler.