Kæmpe frafald: Næsten hver anden erhvervsskole-elev dropper ud

- Når vi kigger på vores frafald, så er der rigtig mange af de unge mennesker, der falder fra, fordi det ikke var præcis det, de troede, det var, siger Rikke Søgren Raisa.

Tømrer-elev Andreas Thomsen genkender den nagende følelse af tvivl.

- Det begyndte for en måneds tid siden. Jeg har gået og tænkt over, om det her fag virkelig er mig.

Er det kommet bag på dig, hvad det vil sige at være tømrer?

- Ja, det er det faktisk. For eksempel det, vi laver lige nu (træarbejde i værkstedet, red), det troede jeg ikke, vi skulle lave. Jeg troede bare, at vi skulle direkte i gang med at bygge stort. Men det skulle vi jo ikke, siger Andreas Thomsen.

Mere fokus i folkeskolen

Rikke Søgren Raisa kunne godt tænke sig mere fokus på erhvervsuddannelserne allerede i folkeskolen.

- Så de havde en større oplevelse af, hvad en erhvervsuddannelse kan, og hvad den kan føre til, siger Rikke Søgren Raisa.