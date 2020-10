Kan dreje 360 grader: Ægtepar styrer deres hus med en fjernbetjening

På Kirkevej 32 i Gudbjerg bor Irene og Ole Hansen i et noget anderledes hus. Huset kan dreje 360 grader rundt på sin sokkel, og det er der ifølge parret fordele ved.

- Man kan lige sige, at nu vil vi gerne have en anden udsigt, og så drejer vi lidt rundt. Man vender sig til det, siger Irene Hansen og smiler.

Det tager huset 40 minutter at nå en omgang rundt om sig selv. Foto: Flemming Ellegaard

Det 130 kvadratmeter hus har kostet knap to millioner at bygge, og kan i løbet af 40 minutter dreje rundt om sig selv. De gode ideer er tænkt og udført af Ole Hansen, der legede med teknisk legetøj som barn og aldrig er stoppet.

- Jeg har altid interesseret mig for mekanikker, og så synes jeg, at det kunne være sjovt og måske også svært at lave sådan et hus her, siger han og fortsætter:

- Når jeg sætter mig for at lave noget, så laver jeg det bare. I min verden er det ikke en opfindelse.

Inde i røret har Ole Hansen samlet alle husets rør og el. Når huset er drejet rundt ti gange, skal det dreje den modsatte vej, for at rørene ikke sprænger. Foto: Flemming Ellegaard

Om noget kan gå galt, når huset drejer, er Ole Hansen ikke helt sikker på.

- Jeg plejer at sige: "Tingene er ikke klogere end ham, der har programmeret det", siger han og smiler.

Sover ude hele året

Parret har en fjernbetjening til huset, så de selv kan styre husets retning.

- Hvis nu vinden kommer fra syd, så vil jeg gerne have soveværelset i nord, så jeg ligger i læ, siger Ole Hansen.

Og netop læ er vigtigt for parrets soveværelse, da det befinder sig udendørs. Ved hjælp af fjernbetjeningen, kan parret køre deres senge fra soveværelset og ud på terressen.

- Vi kan godt lide den der dejlige frisk luft og at vågne op ude til en dejlig solopgang, og det er dejligt frisk, siger Irene Hansen.

Parret sover ude hele året rundt, og det har de gjort i næsten fire år. Og skulle de komme til at fryse, har Ole Hansen også en løsning på det.

- Jeg har forberedt til, at jeg kan bygge varme i bunden af sengen, hvis vi skulle fryse, siger han.

Parret har sovet ude i næsten fire år hele året rundt. Foto: Flemming Ellegaard

Planen er, at huset får en vindmåler, så hvis vinde drejer i løbet af natten, så drejer huset med. På den måde er soveværelset hele tiden i læ, mens parret sover.

Hele tiden nye idéer

Irene Hansen er ikke nervøs for, hvad det næste Ole Hansen finder på er. Hun er vant til, at han hele tiden får nye idéer.

- Så finder han ud af, at han skulle have lavet noget om, og så begynder han at lave om på det, siger hun.

Hun har da også haft fat i sin mand, når hun synes projekterne greb om sig.

- Det har jeg faktisk fået skæld ud over et par gange, når der er noget, som jeg har brækket, fordi jeg ikke var helt tilfreds, siger Ole Hansen og fortsætter:

- "Vi bliver jo aldrig færdig, når du starter forfra igen, og laver om på det hele tiden", siger hun til mig.

Flere projekter på vej

De har boet i huset siden marts, og der mangler stadig ting ude som inde, før de er helt på plads.

- Jeg er blevet ret godt tilfreds med det meste af det. Men der er altid noget, der kan gøres bedre, siger Ole Hansen og fortsætter:

- Som det ser lige nu, kan jeg få masser af tid til at gå med at programmere huset, når jeg når længere frem. Så det bliver det, jeg kalder superintelligent, der også gør det brugbart. Det er ikke nok at have et intelligent hus, man ikke kan finde ud af at bruge.

Huset skulle gerne stå færdigt omkring 1. december, men som Ole Hansen påpeger, så er der jo altid noget, der kan rettes og forbedres.