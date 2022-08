Kandis-koncert tog en uventet drejning: Se statsministeren synge duet til fynsk festival her

Om statsminister Mette Frederiksen (S) så småt er begyndt at hive stemmer hjem til et kommende folketingsvalg, er ikke helt til at blive klog på.

Fredag aften gjorde hun dog uden tvivl brug af sin egen stemme, da hun noget uventet sang duet med dansktop-bandet Kandis til Svendborgsund Dansktopfestival.

I en video på Instagram, som statsministeren selv har delt af seancen, står Mette Frederiksen på scenen med Kandis og synger med på omkvædet af Kim Larsens 'Tarzan Mama Mia'.

I videoen ser man først Kandis-forsangeren, Johnny Hansen, give Mette Frederiksen en indføring i Kim Larsen-hittet.

Her lyder der også opmuntrende ord fra en ukendt stemme bag kameraet.



- Den ligger godt til din stemme også, bliver der sagt til statsministeren.