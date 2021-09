Kapsejlads for jernmænd og -kvinder: Sydfynsk jubilæum slog alle rekorder

Han fortæller samtidig, at der aldrig tidligere er kommet så mange både rundt som i år.

- Det hedder en challenge, en udfordring, og det betyder, at det er faktisk vanskeligt at komme rundt, konstaterer han.

Havnen var fyldt op

Turen rundt er ifølge stævnechefen på 136 mil, og i ugen op til sejladsen kom der 374 både til havnen.

- Det vil sige, at havnen var fyldt totalt op. Der kunne ikke være flere, fortæller Ole Ingemann Nielsen og tilføjer, at man kunne gå via bådene fra den ene til den anden side af havnen. Så tæt lå de.

Værdi for Svendborg

Kapsejladsen har også hele ugen kunnet mærkes på land, så der er masser af værdi i Silverrudder for Svendborg, siger stævnechefen.

- Det har de tydeligt kunnet mærke, de handlende og restauranterne, idet de både, der er her, er jo ikke ligefrem proppet med køleskab og en masse varer for de skulle ud at sejle kapsejlads.

- Så der har været knald på i hele byen.

Men hvem er det så der kan kåres som vinder?

- Vinderne er dem der kommer hele vejen rundt, og de får en trøje.

Planen er at udvide kapsejladsen med en udfordringen for sejlere under 18 år.