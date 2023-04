Karl Erik Stougaard bliver ny chefredaktør på Fyns Amts Avis

Det er en erfaren redaktionel leder, som sætter sig i chefredaktørstolen på Fyns Amts Avis.

Avisen skriver selv, at valget er faldet på Karl Erik Stougaard.

Og der er store forventninger til den nye chefredaktør på Fyns Amts Avis. På gaden i Svendborg er ønskerne fra læserne mange, da TV 2 Fyn spurgte, hvad en ny chefredaktør skal have særligt fokus på på den 160 år gamle avis på Sydfyn.

Ønskerne spænder fra mere og grundige lokale nyheder, at han skal lytte mere til de unge, avisen skal være billigere og så skal den se bedre ud på web.

- Fyns Amts Avis er en afgørende del af livet og den demokratiske infrastruktur på Sydfyn, og jeg går til opgaven med en stor portion ærefrygt. Sammen med de øvrige på redaktionen og med ledelsen i JFM vil jeg gøre alt for at sikre, at Fyns Amts Avis også i en digital tidsalder har høj puls og bidrager med journalistik, der holder læserne opdaterede og sætter dagsordenen, fortæller Karl Erik Stougaard selv.



Chefredaktøren bliver præsenteret for medarbejderne på avisen i dag klokken 14.30. Det er en glad ansvarshavende chefredaktør, der sætter ord på ansættelsen:

- Det er lykkedes for os at tiltrække en af de tungeste lederprofiler i den danske medieverden. Det er vi både glade for og stolte over. Der er ingen tvivl om, at Karl Erik bliver en stærk chefredaktør på en af vores stolte, fynske aviser, og det er også helt sikkert, at vi vil gøre brug af Karl Eriks kompetencer i vores strategiske arbejde centralt i JFM. Og så håber jeg, at han også lige får tid til at bevare den stærke position, han har i den danske mediedebat, siger Peter Orry.

Solid erfaring

I Det Nordjyske Mediehus er man ærgerlig og overrasket over, at Karl Erik Stougaard nu ikke længere skal have sin daglige gang i huset.



- Vi ville meget gerne have fortsat samarbejdet om den igangværende transformation. Men vi har naturligvis respekt og forståelse for Karl Eriks beslutning, der er begrundet i private hensyn, lyder det i en pressemeddelelse fra Det Nordjyske Mediehus fra formanden for bestyrelsen for Det Nordjyske Mediehus A/S, Morten Sandlykke.

Fyns Amts Avis dækker kommunerne, Svendborg, Faaborg, Ærø og Langeland, og er en del af mediekoncernen JFM, som udgiver 15 regionale aviser, 53 gratis ugeaviser og beskæftiger 1700 ansatte.

Karl Erik Stougaard har en lang journalistisk karriere bag sig. Han har således været ansat på både landsdækkende aviser, magasiner, været udlandskorrespondent og er i dag chefredaktør på det regionale medie Nordjyske.

Fyns Amts Avis nye chefredaktør har også skrevet flere bøger, om sagen om Riffelsyndikatet, de danske topgolfspillere og forløbet op til invasionen Irak-krigen.

Karl Erik Stougaard er oprindeligt fynbo fra Glamsbjerg, og er student fra Vestfyns Gymnasium i Glamsbjerg. Efter studentereksamen blev han uddannet journalist fra Journalisthøjskolen i Aarhus.

Han lægger heller ikke skjul på, at han nu "vender hjem".

- Jeg har nydt hver eneste dag i Det Nordjyske Mediehus, og det har været en svær beslutning. Min hustru og jeg har dog længe vidst, at vi en dag skulle flytte tilbage til Fyn, hvor vi begge kommer fra, og private omstændigheder har gjort, at tiden nu er den rette, siger han i en pressemeddelelse fra Det Nordjyske Mediehus.

Karl Erik Stougaard træder ind i en koncern, der flere gange har været ramt af fyringsrunder. I 2021 blev 150 medarbejdere opsagt. Seneste fyringsrunde var i 2023.