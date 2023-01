Karrierens første landsholdsbillet tog GOG-kometen på sengen

- Det hele gik i stå i et kort øjeblik. Det føltes uvirkeligt, siger han.

På en helt almindelig dag i december fik håndboldspilleren Lukas Jørgensen det opkald, han kun havde turdet drømme om.

Landstræner Nikolaj Jacobsen tilbød ham en plads i VM-truppen. Det skyndte den 23-årige GOG-spiller sig at takke ja til, og fredag kan han VM-debutere mod Belgien.

Godt nok gik systemet lidt i baglås, da han fik opkaldet, men han havde faktisk helt febrilsk nået at gennemtænke situationen. Kort forinden havde han nemlig fået en besked fra sin GOG-holdkammerat Simon Pytlick.

- Han spurgte efter mit telefonnummer. Så jeg sendte det bare og tænkte ikke videre over det. Men jeg kom alligevel til at tænke. Så jeg spurgte, hvad han skulle bruge det til, og han svarede bare med en blinkesmiley.

- Det var lidt kækt, og jeg tænkte: ”Hvad fanden?”. Så gik det op for mig, at jeg har hørt, at Nikolaj plejer at ringe, når han udtager spillere. I et øjeblik løb tankerne af med mig.

- Heldigvis ringede han kort efter. Ellers var jeg forsvundet helt væk i tanker om, hvad der mon skulle ske, siger Lukas Jørgensen med et stort grin.

Blev god i Oure

Hvis man kun følger med i landsholdshåndbold, så kender man nok ikke Lukas Jørgensen, så her følger en lynintroduktion til stregspilleren, der i efteråret er brudt gennem lydmuren i især Champions League.

Han kommer oprindeligt fra Lejre på Sjælland og begyndte som 12-årig med at spille håndbold i Roskilde. Det blev han glad for, og da han nåede gymnasiealderen, rykkede han til Sydfyn.

Her gik han på Oure Kostgymnasium i tre år og efterfølgende på Oure Højskole. Han trak samtidig den gule GOG-trøje over hovedet og fik ligadebut som teenager.

Men spilletiden var ikke prangende, så Lukas Jørgensen tog til Aarhus Håndbold og fik hår på brystet, inden han i 2021 vendte retur til GOG.

Her stod han først i skyggen af landsholdsspiller Anders Zachariassen og brugte sit fysiske overskud på at rive i vægte og bygge kroppen op til gennembrud.

I oktober sidste år blev Anders Zachariassen slemt knæskadet, og så kiggede alle på Lukas Jørgensen. Men kunne han stå distancen?

- Det var angstprovokerende. Jeg kunne godt begå mig på det sportslige niveau, men pludselig skulle jeg overtage det ansvar, som en stor profil som Zachariassen havde haft.

- Men jeg har fået utrolig meget hjælp fra især Morten Olsen, og så er det bare gået stærkt, siger Lukas Jørgensen.

Vigtig figur

Han er på kort tid blevet en vigtig figur i GOG og er nu for første gang i karrieren sammen med landsholdet.

- Han har især store kvaliteter offensivt, og så har han udviklet sit defensive spil. Og det har været nødvendigt, siger Nikolaj Jacobsen.

- Hvis man som stregspiller ikke kan dække op i midtzonen, er der ikke plads på landsholdet, fordi alle vores bagspillere dækker op på backerne eller slet ikke dækker op. Men han har taget et rigtig stort skridt.

Skridtet er så stort, at Lukas Jørgensen måtte omlægge sine planer for juleferien. Normalt er der plads til en tur i byen og til at angribe julestegen med den helt store appetit. Men ikke denne gang.

- Jeg skal jo stå skarpt. Så tiden er gået med træning og en lidt anden kost end kun flæskesteg og brun sovs, siger Jørgensen med et grin.

For han er nemlig ikke kun med til VM for at sidde på bænken eller tribunen.

- Jeg var ikke kommet med, hvis ikke Nikolaj mener, jeg kan bidrage med noget. Men jeg kommer selvfølgelig ikke til at spille fuld tid. Slet ikke.

- Det bliver nogle mindre roller, jeg skal udfylde. Jeg tror på, at jeg får chancen. Måske i overtal og syv mod seks. Og når de andre skal aflastes, så de kan holde hele januar.

Lukas Jørgensen slås med Simon Hald og Magnus Saugstrup om spilletiden på stregen.

Det er stort for den unge GOG'er at være på hold med Mikkel Hansen. Da Lukas Jørgensen startede til håndbold som 12-årig, var det med en AG København-trøje med Mikkel Hansens autograf på.