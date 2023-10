Kasper droppede sin smartphone, og han vil ikke have den tilbage

- Når man har en smartphone, så ryger man hurtigt ned i sådan nogle "kaninhuller", som det kræver utrolig meget selvdisciplin at holde sig ude af. Hjernen vænner sig til, at den hele tiden skal have noget at æde, siger han.



Kasper Kjær Raunholst nyder de små pauser, hvor han kan trække vejret eller glo ud af vinduet.

- Jeg gjorde det for at hjælpe mig selv til at være mere nærværende og sørge for at bruge min tid på det, der er vigtigt for mig, fortæller han.

Og der er flere og flere der viser interesse for de simple telefoner. Ifølge tjenesten Pricerunner, har der i løbet af det seneste år været stigende interesse for dumbphones. Mellem september i 2022 og september i 2023 er der sket en stigning på 21 procent, i antallet af søgninger efter den mindre smarte telefon, sammenlignet med perioden inden.

På tværs med vilje

Når man spørger ham, om folk ikke bare synes, han er lidt på tværs, er han klar i mælet.

- Jeg har det helt okay med, at folk tænker, at jeg er på tværs. Jeg fik en besked med et link, hvor jeg skulle logge ind, da jeg var på Borgerservice, og der tænkte jeg: Det skal være løgn. Jeg gider ikke, at man SKAL have den der smartphone. Så ja, jeg vil gerne være lidt på tværs, siger han.

Nu har han vænnet sig til det, garderet sig mod de største udfordringer og klarer hverdagen helt uden hjælp fra en smartphone.

- Jeg holder fast. Nu har jeg haft overvejelser om, hvorvidt det gav mening. men jeg er glad for min dumbphone, så jeg har en lang fremtid i møde med min Nokia, siger Kasper Kjær Raunholst.