Kassetænkning: Container med fynsk historie skal på toårigt roadtrip

Næsten lige så blødt, som når en kat betræder en våd græsplæne, sættes den blå skibscontainer på jorden i Svendborgs nordlige udkant. De fire kæder, som containeren har dinglet i, bliver slappe via kommandoer fra kranførerens fjernkontrol.

Første del af operation "Kulturarvboxen" er på plads.

- Vi har købt den ubeset, men den er faktisk i rigtig flot stand. Den har blot sejlet en enkelt tur mellem Kina og og Danmark, lyder det begejstret fra Morten Nielsen, der er tekniker på Svendborg Museum.

Han skal rent fysisk sørge for, at containeren til maj åbner ståldørene til den første udstilling. Montrer, tv-skærme og plancher skal være færdige til premieren. Måske i Odense. Måske et andet sted.

Lokalhistorie fortalt i nærområdet

- Ideen er, vi rigtig gerne vil fortælle en masse fynsk lokalhistorie. En masse historie om hvor Fyn kommer fra, forklarer Troels Malthe Borch, der er bestyrelsesmedlem i Kulturarv Fyn.

I øjeblikket er der mange historier, som af den ene eller anden grund ikke bliver fortalt på museerne. Det er dem, vi skal ud til fynboerne med Troels Malthe Borch, bestyrelsesmedlem, Kulturarv Fyn

Kulturarv Fyn, der består af lokalarkiver, museer og biblioteker, rækker ud til borgerne, så de kan byde ind med, hvad der skal udstilles og hvor. For at kunne få styring på det hele de kommende to år er det netop ansat en projektleder. Det kan ske takket være en donation på 1,6 millioner kroner fra Albani Fonden.

- I øjeblikket er der mange historier, som af den ene eller anden grund ikke bliver fortalt på museerne. Det er dem, vi skal ud til fynboerne med. Til der hvor de bor, slår Troels Malthe Borch fast.

Koncept udviklet i Svendborg

Konceptet med en container er opfundet og brugt i Svendborg. Svendborg Museum har siden 2018 flyttet en sort container rundt i den sydfynske kommune. Simpelthen for at få fortalt nogle af de lokale historier, som museet på grund af manglende udstillingsmuligheder ikke har kunnet fortælle. Det gav 10.000 gæster det første år og 18.000 i 2019. Det viser Svendborgs container, der går under navnet "Den Sorte Boks", fordi den er udstyret med publikumstæller.

- Det er da fedt, at mine kolleger synes, det er en god ide, at konceptet nu skal rundt på hele Fyn, erkender Esben Hedegaard, museumschef på Svendborg Museum.

Han var selv med til at prøve konceptet af i 2018.

Før den nyindkøbte container er klar til at udfylde sin formidlingsrolle, skal den bygges om. Der skal være udstillingsrum med montrer, skærm, selvåbnende døre, alarmer, belysning og meget mere. Det styres via automatik og solceller på taget. Og så er det gratis at kigge indenfor.

Gode ideer er velkomne

- Vi skal have historien derud, hvor den skete. Og til der hvor fynboerne er, håber Troels Malthe Borch inden han sammen med Morten Nielsen inspicerer den blå container og begynder at planlægge.

Har man ideer til, hvad containeren skal indeholde af lokalhistorie, og hvor der skal stilles op, så kan man komme med forslag til Kulturarv Fyn på deres hjemmeside kulturarvfyn.dk.