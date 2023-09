Kendt Fynbo opdager glemt danmarkshistorie - Det er en vild historie

På skattejagt

Det er heldigt, at Mikkel Fønsskov kan lide en god og svær skattejagt, for han fik brug for sin nysgerrighed og udholdenhed for at få stykket historien sammen. Et afgørende knudepunkt blev lokalhistorisk arkiv i Skaarup, hvor daglig leder Richard Sørensen hjalp med at fremgrave glemte dagbøger, breve og dokumenter.

- Jeg får stadig kuldegysninger af at sidde med for eksempel dette dokument underskrevet af kongen for 230 år siden. Det var - og er stadig - bevægende for mig at være i her i arkivet, og uden det var bogen ikke blevet til noget, siger Mikkel Fønsskov.

Aktuelt også i dag

Når en 230 år gammel historie bliver genfødt nu, skyldes det blandt andet, at forfatteren ser tydelige paralleller til nutiden:

- Også i dag oplever vi en brydningstid mellem land og by, hvor der kommer direktiver fra hovedstaden ud i provinsen, som protesterer. Så historien gentager sig, og vi kan lære af den, så vi ikke får et land, der er splittet og delt midt over, siger Mikkel Fønsskov.

Bogen "Oprør: En fortælling om frihed, sandhed og vrede mænd" af Mikkel Fønsskov er netop udkommet og er tilgængelig hos samtlige boghandlere i landet.