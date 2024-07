Klaus har taget kampen op mod vandmasserne: - Det ville være ærgerligt at opgive huset på grund af regn

Som et byggemarked, der særligt henvender sig til professionelle, forsyner man her virksomhederne med en del af de rør og muffer, der graves ned. Og ikke kun i Svendborg men i hele Stark-kæden har man set en idé i at udvide bredden i sortimentet - bogstaveligt talt.

- Førhen havde vi et meget lille sortiment til til dem, der lige stod og manglede lidt. Nu har vi fire- eller femdoblet pladsen til det, så vi kan betjene kloakmestrene med det fulde sortiment, siger Leif Fredholm Johansen.

Håber på flere kloakmestre

Efterspørgslen på klimatilpasning har også givet højere efterspørgsel på dem, der kan lave det. Hos 3byggetilbud.dk har de mange henvendelser betydet, at de nu mangler kloakmestre, der kan hjælpe med at løse opgaverne. For det sker, at der ikke er mere tid i kalenderen hos de kloakmestre, de allerede samarbejder med.

- Vi oplever, at flere må takke nej til opgaver, vi sender til dem, simpelthen fordi de ikke kan følge med efterspørgslen, fortæller Michelle Nielsen, der er kommunikationskoordinator ved 3byggetilbud.dk.

Især på Fyn oplever de, at flere henvender sig for at få lavet klimatilpasning på deres bolig. Derfor håber 3byggetilbud.dk på flere dygtige hænder inden for faget.

- Vi vil jo gerne hjælpe så mange som muligt, siger Michelle Nielsen.