Knap 50 år gammelt tog kan få comeback på udskældt strækning

Svendborgbanen er nok ikke den populæreste strækning blandt dem, der bruger den, og senest har Banedanmark set sig nødsaget til at aflyse alle pendlertog i en uges tid, mens der arbejdes på skinnerne.

Dertil kommer en række andre problemer som pladsmangel og aflysninger - og ikke mindst mangel på stål på grund af krigen i Ukraine. Derfor pønser GoCollective, der står for togdriften på strækningen, på at ty til samme løsning, som man gjorde tilbage i 70'erne.

Til DR fortæller man, at man lige nu overvejer at genindsætte toget Litra MR fra 1978, som for 46 år siden også var med til at give Svendborgbanen mere stabilitet.