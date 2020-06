Køer skal få den forsvundne hasselmus tilbage

En ko og to kalve er flyttet ind på et lysåbent område i Sofielundskoven i Svendborg. Her skal de gå hele året og græsse.

Svendborg Kommune har nemlig sat gang i et projekt for at øge biodiversiteten i området. Og det tiltag er man glade for på Naturama.

- Jeg synes, det er et godt skridt i den rigtige retning. Vi mangler dynamik i den danske natur på naturens egne betingelser, siger Thomas Bjørnebo Berg, der er seniorforsker hos Naturama.

Biodiversitet Biodiversitet er antallet af forskellige arter inden for et givent område. Jo højere biodiversitet, jo flere arter er der per areal. Et eksempel er et gammelt egetræ. Der kan være langt over 1000 forskellige arter. Så der er en høj biodiversitet. Kilde: Thomas Bjørnebo Berg, seniorforsker, Naturama Se mere

Køerne må ikke få foder

Køernes nye hjem er på 3,8 hektar, og det er netop den størrelse, der skal til for at undgå at fodre kvægene. Og den detalje er meget vigtig for projektet.

- De skal kunne klare sig selv året rundt derude. Helst helt uden tilskudsfoder. Så snart man begynder at fodre, bringer man næring ind fra det omgivende område. Og så skubber man til en balance i området, som ikke bliver naturlig, siger Thomas Bjørnebo Berg.

Sofielund Skov er ejet af kommunen, men dyrene tilhører et kogræsserlaug med fire husstande. En af medejerne er Emil Velsing Andersen. Han mener også, at det er det maksimale antal køer, der kan være på området.

- Hvis der er flere køer, vil der være for lidt føde. De tre køer passer med størrelsen på arealet, så kan de græsse det ned, siger han.

På det store område skulle der være rigeligt med føde til de tre kvæg. Foto: Natacha Djervad

Hasselmus, kom frit frem

Et af de dyr, man håber på at få frem med projektet, er hasselmusen. Den har tidligere levet godt i Danmark, men har med tiden fået forværret levevilkårerne i den danske natur. Musen er nemlig kræsen og harsamtidig helt særlige behov.

- Hasselmusen har meget store krav til dens levested. Dens føde varierer meget fra de forskellige årstider, så derfor skal den have et meget bredspektret fødegrundlag. Det kræver en varieret natur, siger Thomas Bjørnebo Berg.

Den natur kan kvæget forhåbentligt være med til at skabe i lysningen i Sofielund Skov. Og hvis hasselmusen ender med at komme til området, så ved man, at der er en høj biodiversitet, fortæller Thomas Bjørnebo Berg.

- Det er godt tegn på sund natur, hvis man har hasselmus, da den understtøtter livsbetingelserne for en lang række andre dyr. Såsom sommerfugle, fugle og andre pattedyr, siger han.

Sofielund Skov er ejet af Svendborg Kommune og er i alt 40 hektar stort. Foto: Natacha Djervad