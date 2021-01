Kørte langt over 200 kilometer i timen - politiet havde svært ved at følge med

Mandag aften stoppede Fyns Politi en vanvidsbilist, der blev målt til at have kørt langt over 200 kilometer i timen på Svendborgmotorvejen. Derudover var bilens fører spirituspåvirket, oplyser Fyns Politi.

Bilisten kørte så stærkt, at patruljen havde svært ved at indhente bilen, men ved Svendborg Nord-afkørslen bremsede den ned og kørte af motorvejen ind mod Svendborg. Patruljen havde i mellemtiden fået hjælp fra andre patruljer, så det lykkedes at få stoppet bilisten. Ud over føreren så befandt der sig en passager i bilen.

- Vi skal ikke finde os i, at vanvidsbilister gør vores veje utrygge. Med denne sag har vi siden midten af november haft otte sager med vanvidskørsel i politikredsen. Det er helt og aldeles uacceptabelt – og bilisten fra i aftes var til og med påvirket af spiritus , siger politidirektør Arne Gram i en pressemeddelelse.

- Jeg må på det skarpeste appellere til at udvise ansvarlighed, når man sætter sig bag rattet. Høj hastighed koster liv, og derfor skal vi have stoppet vanvidsbilisme nu, fortsætter politidirektøren i Fyns Politi.

Mister kørekortet

Føreren af bilen blev målt til at have en promille på 0,85. Promillen bliver endelig fastlagt ved en efterfølgende blodprøve.

Det ligger endnu ikke fast, hvilken bøde vanvidsbilisten står det.

Ved 200 kilometer i timen på en motorvejsstrækning med en tilladt hastighed på 130 kilometer i timen vil bøden være på 7.000 kroner plus en ubetinget frakendelse af kørekortet. Hertil skal lægges en bøde for spirituskørsel.