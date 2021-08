Kommer ikke til tiden på Svendborgbanen: Nu skal Arriva betale ved kasse ét

Arriva, som blandt andet driver Svendborgbanen, har problemer med at komme til tiden. Og det får nu den socialdemokratiske Transportminister Benny Engelbrecht til at påpege, at de må betale ved kasse et.



Selskabet lever nemlig ikke op til de krav om punktlighed, som det har forpligtiget sig til.

Arriva har indvilliget i, at hvis det ikke har over 95,8 procent i det der kaldes operatørpunktlighed, så skal selskabet betale en bøde også kaldet bod.