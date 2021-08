Kommune får 200.000 kroner til at få flere indvandrere i arbejde

Det sker gennem gratis arrangementer som beboerrådgivning og familiekurser. Helhedsplanen er samarbejde mellem Svendborg Kommune og de to boligselskaber SAB og Boligselskabet Sydfyn.

Formand for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget i Svendborg Kommune, Pia Dam (S), ser frem til at fortsætte samarbejdet.

- Vi har allerede et godt samarbejde med boligforeningerne, og vi har allerede en opsøgende indsats, hvor vi arbejder ikke kun med den ledige, men med hele familiens situation. Vi kan se, at det virker, og det er noget af det, vi gerne vil bygge videre på, siger Pia Dam i en pressemeddelelse.

Tre kommuner udvalgt

Den Sociale Investeringsfond (DSI) kickstarter projektet med 200.000 kroner. Idéen med projektet er på længere sigt at få andre sociale investorer til at kaste sig over projektet.

Svendborg Kommune er en af i alt tre kommuner udvalgt til projektet. Fondschef i DSI, Camilla Bjerre Damgaard, ser et stort potentiale i Svendborg Kommune.

- Vi har store forhåbninger til, at kommunerne vil lykkes med at hjælpe deres borgere godt videre i livet.



Udover Svendborg er Guldborgsund og Holbæk Kommune udvalgt til samarbejdsprojekter med DSI.