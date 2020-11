Kommune gør bybusser gratis i weekenderne

Fremover behøver du ikke scanne dit blå Rejsekort, når du stiger om bord på bybusserne i Svendborg. Fra den kommende weekend skal du blot tage plads.

Svendborg Kommune har nemlig besluttet at gøre det gratis for alle at køre med bybusserne i weekender og på helligdage.

- Vi havde aftalt, at det skulle være gratis i weekenderne i 2021, og nu kommer julen, så vi tænkte: "Hvorfor kan vi ikke bare begynde nu?" Det er meget naturligt, at vi starter nu, siger Flemming Madsen (S), der er formand for Teknik- og Erhvervsudvalget i Svendborg.

Julehandlen bliver i byen

Han håber, at mange mennesker vil gøre brug af tilbuddet om en gratis tur gennem byen. Og forhåbentlig vil svendborgenserne kvittere for den tidlige julegave ved at købe deres pakker i de lokale butikker fremfor at handle på nettet eller i nabobyerne.

- Jeg håber på, at mange vil benytte sig af tilbuddet, så vi oplever en stor julehandel i Svendborg. For mig at se, er det en ren win-win-situation for både borgere og forretningerne i byen, siger Flemming Madsen.

Han er dog ikke bange for, at busserne bliver overfyldte.

- Busserne er ikke ret fyldte i weekenden, så det er jeg ikke bekymret for. Men hvis det bliver et problem, må vi se på det, siger han.

Indtil nu har Svendborg Kommune budgetteret med gratis bybusser til og med 2021.