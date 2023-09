Kommune holder fast i kolde bygninger: - Skal vi arbejde i uldsweater og have handsker på?

Det er igen op til kommunerne selv at bestemme, hvor varmt der skal være i de kommunale bygninger, efter regeringen tirsdag sløjfede den temperaturgrænse på 19 grader, der blev fastsat sidste år.

Men kommunale medarbejdere i Svendborg Kommune skal ikke pakke de tykke vintertrøjer for langt væk. Svendborg Kommune holder nemlig fast i de 19 grader, hvilket har vakt utilfredshed blandt medarbejderne.

I løbet af september har forslaget om at fastholde de 19 grader været i høring hos medarbejderne.

"Sidste vinter betød det at lokalerne i den gamle del af huset blev målt helt ned til 14 grader ved vinduet, og måske 17 grader ved døren. Dette er alene grundet gamle og dårlige vinduer," lyder et af høringssvarene.

"Både børn og medarbejderes arbejdsmiljø bliver væsentligt forringet ved dette forslag. Vi har i forvejen en oplevelse af kolde lokaler og lokaler med træk, blandt andet grundet en ældre bygningsmasse med gamle vinduer og døre, lyder et andet høringsvar."

- Ikke rimeligt

En af de ansatte, der har givet sin mening til kende i høringssvarene, er Karina Slabiak. Hun er ikke begejstret for ideen om at fastholde 19 graders temperatur i bygningerne.

- Det virker ikke rimeligt. Jeg er sikker på, at vi bliver mindre effektive, når vores energi skal gå på at prøve at holde varmen, siger Karina Slabiak.

Ifølge Karina Slabiak vil det også betyde en ringere service overfor borgerne.

- Et godt møde med borgerne er ikke, hvor man skal sidde med stor uldsweater og handsker på og sidde og fryse. Sidste år var der flere der sad med handsker på og havde elektriske apparater til nakken ladet op hjemmefra for at holde varmen, siger hun.

Sparer 400.000 kroner

Svendborg Kommune har netop indgået budget for næste år, som betyder besparelser på 42 millioner kroner i 2024. Ved at holde temperaturen på 19 grader rundt i de kommunale bygninger, kan der spares cirka 400.000 kroner på den front.

- Vi står overfor et kæmpe sparebudget, og det her er et af stederne, vi kan spare penge, lyder det fra byrådsmedlem i Svendborg, Jesper Kiel (EL).

- I stedet for bare at spare pengene og putte dem i kommunekassen, så putter vi dem ind de steder, hvor pengene mangler, som for eksempel bygningsvedligeholdelse. Kan vi gøre noget ved de steder hvor temperaturen kommer under de 19 grader og hvor folk sidder i træk, spørger han.

Kulden kan have store konsekvenser

Ifølge Tue Patursson som er fagekspert i byggeteknik, klimasikring og indeklima hos Videnscentret Bolius, kan det være risikabelt at holde temperaturen fast på 19 grader.

Han påpeger, at gamle bygninger, dårlig isolering og utætte vinduer betyder at en temperaturgrænse på 19 grader kan få store konsekvenser for de ansatte.



- Som udgangspunkt er der først risiko for skimmelsvamp hvis man kommer under 18 grader, men bygninger er forskellige og derfor er det også forskelligt fra bygning til bygning, hvilken temperatur der er passende i forhold til at undgå skimmelsvamp.



- Vi har kæmpet for at sige, at man ikke bare kan køre alle boliger over med en kam. Man bliver nødt til at forholde sig til det, bygning for bygning.

God idé at tage en sweater på

Der er stor forskel fra kommune til kommune, hvordan de tackler, at det nu igen er op til dem selv, hvor varmt der skal være i de kommunale bygninger. Udover Svendborg fastholder Odense Kommune også de 19 grader.

- Det er nok en god idé, at man vænner sig til at tage en sweater på og måske bevæger sig en lille smule mere i løbet af sin arbejdsdag, siger klimarådmand Tim Vermund Andersen (S).

By- og kulturrådmand Søren Windell (K) erklærer sig dog uenig:

- Jeg tror ikke, det gør noget godt for medarbejdertrivslen eller koncentrationen i folkeskolen. Jeg tror, man mister glæden ved at gå på arbejde og i skole. Det er et skråplan, når vi som politikere begynder at kigge på almindelige dagligdagsting såsom varme, siger han.

Beslutningen om at bevare de 19 grader er dog en del af næste års budgetaftale, som alle partier har skrevet under på - også Søren Windell selv.

Andre kommuner skruer op for varmen

Anderledes ser det ud i Faaborg-Midtfyn Kommune, Assens Kommune og Middelfart Kommune. Her skruer man nu op for varmen.

- Vi følger igen arbejdstilsynets vejledning, som lyder: En temperatur på 20-22 grader er passende ved let fysisk aktivitet i for eksempel skoler, daginstitutioner og kontorer, siger borgmester i Assens Kommune, Søren Steen Andersen (V).

Kommunaldirektør i Faaborg-Midtfyn Kommune Helle Vibeke Carstensen forklarer, at de skruer op til 20 grader af hensyn til medarbejdertrivslen, men hæver den ikke yderligere af klimahensyn.

I Kerteminde har man endnu ikke besluttet sig for, om man fastholder de 19 grader eller skruer op for varmen, mens man i Nyborg og Langeland har bestemt sig for ikke at diktere, hvad temperaturen skal være i de kommunale bygninger.