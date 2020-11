Kommune tilbød lokaler til kreative sjæle - blev overdynget med ansøgninger

Som et forsøg på at skabe mere liv på havnen i Svendborg, har kommunen som forsøg stillet gratis lokaler til rådighed for kreative sjæle.

Det har vist sig at være en succes, og derfor blev der åbnet for endnu en ansøgningsrunde til lokalerne i det nedlagte værft på sydvestlige del af Frederiksø.

Hos kommunen er man blevet blæst bagover af alle de interesserede, fortæller Klaus Johannessen, arkitekt og planlægger hos Svendborg Kommune.

- Der har været en helt overvældende interesse i den nye udbrudsrunde, siger han.

Der er modtaget 64 ansøgninger, og heraf er der udvagt 21 ansøgere til lejemålene.

Et helt andet liv

Lejemålene, der består af gamle værftbygninger, udlejes gratis til gengæld for de workshops og aktiviteter, som lejerne står for.

Det har de så rigeligt leveret, og de har været med til at trække folk herned Claus Johannessen, arkitekt og planlægger hos Svendborg Kommune

Efter en evaluering af de seneste års udvikling med midlertidige aktiviteter på Frederiksø, besluttede byrådet sidste år at arbejde videre med at udvikle den sydvestlige del af Frederiksø til en “Kulturkaj”.

- Det har de så rigeligt leveret, og de har været med til at trække folk herned. Der er et helt andet liv, og især i sommerperioden myldrer det med lokale og turister, sige Klaus Johannessen.

Fra fransk til cykler

Udvælgelsespanelet har fokuseret på at få sammensat en bred vifte af forskellige aktører. Derfor spænder indholdet over alt fra kunst og kultur, håndværk og kreativitet, maritim arv og bæredygtighed.

Blandt de nuværende lejere, der har fået lov til at fortsætte, er blandt andet Maritimt Kulturværksted, Kultutten og Cykeltutten.

- Cykeltutten har tiltrukket mange børn og unge, og sammen med et hold af frivillige, kan de komme og reparere en gammel cykel, som de kan få med hjem, siger Klaus Johannessen.

Derudover er Beatyard, Cirkusrummet, DOK57 og Aabjørns Skateboard Laboratorium også stadig er at finde i lokalerne.

Men fra første december, hvor de nye lejere får lov til at flytte ind, kan man blandt andet også finde et fransk litografiværksted, et bibliotek for bæredygtig turisme samt et kostumemuseum.