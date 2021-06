Koster millioner: Nye brandsikringsregler kan lukke plejehjem

Derfor er det gamle centers skæbne på dagsordnen i Social- og Sundhedsudvalget tirsdag.

- Spørgsmålet er, om det skal renoveres for mange millioner, eller om vi skal skabe nogle erstatningspladser andre steder. Det skal vi vurdere, siger udvalgtsformand Hanne Klit (S).

Vil kommunen ikke bruge pengene, vil plejecenteret blive lukket. Men lige meget hvad mødet ender med, skal beboerne genhuses - enten permanet eller mens renoveringen foregår.

Tre kvinder mistede livet i ulykke

Den ekstraordinære gennemgang er sat i værk efter en ulykke på Farsøhthus Plejecenter i Allingåbro i 2018.

Her mistede tre kvindelige beboere livet i en brand, og det kom efterfølgende frem der var slækket på brandsikkerhedskravene i den kommunalt ejede bygning.

Det fik den daværende bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA) til at bebude, at de danske kommuner gennemgik brandsikkerheden. Udfordringen med ringe brandsikkerhed i de gamle plejecentre er dermed ikke kun svendborgensisk.

Skal ikke rives ned

Ifølge udvalgsformanden er det ikke pengene værd at totalrenovere et gammelt plejehjem som Caroline Amalielund. Det blev opført som alderdomshjem i 1912, og dengang var der ganske andre krav - også til brandsikkerheden.

- Min holdning er, at hvis man skal overveje at gøre det sikkert for den pris, vil jeg hellere bygge noget helt nyt i ét plan, hvor ældre og demente kan gå ud i en have, siger Hanne Klit.