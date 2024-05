Kraftig røg driver ud over motorvej: - Luk bilvinduerne

Der pågår lige nu en kraftig brand på genbrugsstationen på Miljøvej i Svendborg, oplyser Fyns Politi til TV 2 Fyn.

- Både vi og brandvæsen er til stede for at få styr på flammerne, oplyser vagtchef hos Fyns Politi Steen Nyland til TV 2 Fyn.

Ifølge vagtchefen driver røgen østpå ud over Odensevej og Svendborgmotorvejen.

- Folk kan godt passere i bil, men det er vigtigt, at man husker at lukke vinduerne i bilen, siger vagtchefen og tilføjer, at der er tale om en form for træaffald, der brænder.



- Og så skal folk skal holde sig væk fra den direkte røg, siger vagtchefen videre.

Hvordan branden opstod, er endnu uvist. Det skal den brandtekniske undersøgelse fastslå.

TV 2 Fyn har forsøgt at få Beredskab Fyn i tale. På grund af travlhed havde de ingen kommentarer på nuværende tidspunkt.