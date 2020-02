Kraftig vind påvirker brotrafik

Kraftig vind gør, at Vejdirektoratet fraråder alle at krydse Svendborgsundbroen i vindfølsomme køretøjer mandag.

Vinden kommer fra sydvest med styrke af frisk vind til kuling, og man vil på Fyn kunne opleve vindstød af stormende kuling.

Vindfølsomme køretøjer Lastbiler med og uden påhængsvogne/kærre/sættevogne

Varevogne

Autocampere

Campingvogne

Trailere

Mens den kraftige vind påvirker trafikken på Svendborgsundbroen, hvor det frarådes at passere med vindfølsomme køretøjer i begge retninger, kan både Storebæltsbroen, Langelandsbroen og begge broer på tværs af Lillebælt krydses som vanligt.

I løbet af dagen vil mandagen på Fyn desuden være overskyet. Det melder DMI. Temperaturen vil være mellem fem og otte grader.

Vejdirektoratet oplyser, at det forventes, at det i løbet af mandag aften igen vil være sikkert at køre over Svendborgsundbroen med trailere, campingvogne eller andre vindfølsomme køretøjer.