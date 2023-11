Kraftigt lavvande har skabt udfordringer på Sydfyn

Det er ikke mere end en måned siden at højvande skabte store udfordringer i det sydfynske, med oversvømmelser langt inde på det som normalt er tør landjord. I dag var udfordringen en anden.

Vandstanden faldt nogle steder til omtrent halvanden meter under dagligt vande, hvilket fik både til at stå på bunden af havnene. Blandt andet i Rantzausminde, hvor havnefoged Hans Raae Andersen benyttede lejligheden til at inspicere træværket der normalt står under vand.

I den forbindelse tog han disse billeder: