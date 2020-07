Kulmule og spidskål: Et rullende udekøkken er taget på sommerturné

Kulmule stegt i olie med sauteret spidskål og hjemmelavet dressing.

Dagens ret blev lavet - og senere spist - af glade fynboere og turister i Svendborg Havn torsdag. Det var første stop på en sommerturné rundt i hele landet med det rullende køkkenværksted, som er opstået som led i regeringens sommerpakke.

De næste syv uger vil et mobilt udekøkken og professionelle kokke nemlig lave sommermad sammen med gæster og turister i en række danske byer.

- Jeg håber, vi giver folk en indsigt i det fantastiske spisekammer, vi har i Danmark og i alle de dygtige, lokale producenter, vi har, siger Judith Kyst, der er direktør i Madkulturen, som arrangerer eventet.

Et boost til økonomien

Det er netop noget af det, som både arrangører og regeringen håber at få ud af eventet. Til dagens første stop var fødevareminister Mogens Jensen (S) med til at skyde det i gang.

- Når madvognen her dukker op ude omkring i landet vil det trække turister til og være en slags turistattraktion, siger ministeren og fortsætter:

- Jeg håber, at det kan få danskerne til at brænde flere penge af i de lokale forretninger, så det booster økonomien, siger han.

Det samme håb har arrangørerne.

- Sådan et projekt her er med til at sætte lys på og støtte de lokale producenter. Altså nogle af dem, der har tabt indtægt her i coronaperioden, siger direktør for Madkulturen Judith Kyst.

Familien Falch var forbi udekøkkenet i dag. De får gode tips og tricks til, hvordan man steger en kulmule. Foto: Mikkel Skov Svendsen

Fokus på lokale råvarer

Projektet skal også sætte fokus på de mange gode, lokale råvarer, der er i det danske land.

- Det er så vigtigt, vi får fokus på alle de gode lokale råvarer og lave mad fra bunden. De gode råvarer er en kæmpe forudsætning for vores madkultur, så vi kan tage stilling til egen sundhed og klimaet, siger direktør i Madkulturen Judith Kyst.

Familien Falch er nogle af dem, der kom forbi eventet på Svendborg Havn i dag - og de har ikke kun fået en hyggelig dag med i bagagen.

- Vi har fået inspiration til at bruge de lokale fødevarer, som er nemt tilgængelige her, hvor vi bor. Det skal vi blive ved med at holde fast i, for det er god kvalitet, og der er jo virkelig meget, man kan bruge, siger Jeppe Falch, der bor i Svendborg med sin kone og to børn, der var med til eventet i dag.

Det endelige program for turnéen er endnu ikke lagt, men på Madkulturens Facebookside kan danskerne komme med forslag til, hvor udekøkkenturen skal gå hen.