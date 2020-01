Kulturarv ødelægges: Ulmende modstand rokker ved beslutning om vejlukning

Flere år med alvorlige påkørsler af fredede portbygninger ved Valdemars Slot betyder, at den offentlige vej gennem porthusene lukkes i en prøveperiode på to år.

Sådan så det i hvert fald ud efter et møde i Teknik- og Erhvervsudvalget 5. december. Men den beslutning er ikke populær i Troense Beboerforening, hvor man frygter øget trafik og en længere og mindre smuk vej til arbejde.

Vi er slet ikke blevet informeret, og det, synes vi, er meget forkert Knud Helles, formand for Troense Beboerforening

- Vi frygter også, at Troense i en vis forstand bliver en blindtarm. For så kører du hertil, men du kan ikke fortsætte og skal tilbage igen. Det er ærgerligt og forkert, siger Knud Helles, der er formand for Troense Beboerforening.

Beboerforeningens modstand mod vejlukningen er blevet hørt i byrådet. Derfor skal partierne inden fredag middag afgøre, hvordan de stiller sig i sagen.

Konservative vil fastholde lukning

Hvad konsekvensen af kritikken bliver er endnu uvist, men den ændrer ikke Konservatives holdning til sagen.

Beboerforeningen i Troense er modstander af lukning af vejen gennem Valdemars Slot. Foto: Ole Holbec

- Vi kan se en modstand, der har rejst sig i lokalområdet imod den beslutning, der er truffet. Men vi synes, at det var en meget klar beslutning, der blev en 9-0-afgørelse i Teknik- og Erhvervsudvalget, siger byrådsmedlem Henrik Nielsen (K).

For ham handler beslutningen først og fremmest om at bevare kulturarven på stedet.

- Valdemars Slot er en af de absolut vigtigste kulturarvsmiljøer, vi har - ikke bare i det sydfynske, men i Danmark i det hele taget, siger han.

Ifølge Henrik Nielsen er lukning af vejen det eneste, der helt kan eliminere påkørslerne. Andre foranstaltninger vil kun kunne reducere dem, mener han:

- Derudover vil det give nogle andre muligheder inde på slotspladsen, hvor der færdes mange mennesker især i turistsæsonen.

Et gammelt stykke infrastruktur

Ifølge formanden for Troense Beboerforening er det synd og skam at afbryde ruten, som han beskriver som smuk og populær. Han synes, det er urimeligt, at beboerne ikke er taget med på råd tidligere i processen.

- Vi er ikke blevet bedt om at udtrykke vores mening. Vi har opdaget, at der er taget den beslutning og har reageret på den. Vi er slet ikke blevet informeret, og det, synes vi, er meget forkert, siger Knud Helles.

- Det er åbenlyst for enhver, at det berører samfundet og vores lokale struktur, fortsætter han.

V-profil enig med borgerne

Venstres viceborgmester, Lars Erik Hornemann, siger til TV 2/Fyn at han er træt af, at "man har fået det til, på den her måde, at se ud som om der faktisk er en konflikt".

- For borgerne i Troense vil rigtig gerne Valdemars Slot, man savner bare en dialog, siger han og er dermed enig med Knud Helles i, at beboerne skulle have været hørt.

Lars Erik Hornemann fortæller, at han gjorde opmærksom på det i september, hvor han ønskede, der skulle holdes et møde, hvor Valdemars Slot kunne forklare, hvorfor det her er vigtigt.

- Hvor man også kunne drøfte alternative løsninger, så man også havde borgerne positivt med omkring løsningen af denne udfordring, siger Lars Erik Hornemann.

Han tilføjer, at alternative løsninger ikke er blevet undersøgt i forhold til at begrænse risikoen for påkørsler - for eksempel skiltning.

- Det kunne være det, man skulle prøve af i en periode, fremfor helt at lukke for trafikken, som vi synes er for drastisk, siger viceborgmesteren.

Borgmesteren overholder aftale

Borgmester Bo Hansen (S) meddeler i et skriftligt svar til TV 2/Fyn, at partierne i byrådet har aftalt ikke at melde noget ud før mødet fredag middag. Derfor vil han heller ikke afsløre Socialdemokratiets indstilling til sagen.

- Det er aftalen imellem partierne. Og den overholder jeg, siger borgmesteren.