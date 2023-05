Kunderne flygter fra koldt badevand i Svendborg

Kender du også en, der er så sparsommelig, at det ofte ender med at koste kasse?

Hvis ikke, så kan Svendborg Kommune hverfald nu berette om, at det ikke altid kan betale sig at skære ind til benet.

En sænkning af temperaturen i Svendborg Svømmehal på én grad er nemlig endt med at koste kommunen et stort beløb.

For mens temperatursænkningen har givet en besparelse i 1. kvartal af 2023 på cirka 22.000 kroner, så har svømmehallen i samme periode mistet 237.000 kroner i omsætning. Forvaltningen peger selv på, at flere kunder giver udtryk for, at det kolde vand får dem til at blive væk.

Det fremgår af dagsorden for et møde i teknik- og miljøudvalget, der skal holdes den 11. maj. Her skal politikerne beslutte om temperaturen igen skal hæves i svømmehallen.