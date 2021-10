Lade brænder på 18. time - nu skal halmen spredes over mark

En lade i Galdbjergvej nord for Gudme brænder fredag formiddag på 18. time, og adskillige brandfolk har arbejdet på stedet hele natten.

Branden, der blev anmeldt 16.25 torsdag, er opstået i midten af 3.000 bigballer, og slukningen kan endnu have lange udsigter, fortæller indsatsleder Brian Andersen fra Beredskab Fyn til TV 2 Fyn.

- Det er lidt en træls opgave, fordi vi ved, det kommer til at tage rigtig mange timer. Tidligere har det været for varmt til at komme tæt nok på, men nu begynder det at være brændt lidt ned, siger han.